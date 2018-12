Sa goed as gjin ferhúsdoazen foar nije publyksromte Súdwest-Fryslân

Yn stee dêrfan binne der in soad amtners al oan it wurk en oefenet it balypersoniel de nije wurkwize op elkoar. Dy nije wurkwize hâldt foar de boargers yn dat sy allinnich foar lytse saken sa delkomme kinne, mar foar in soad saken earst in ôfspraak meitsje moatte. Dêrtroch hoege minsken net mear op harren beurt te wachtsjen.

De wize wêrop't it nije sintrum funksjonearret, is ôfsjoen fan de gemeente Den Bosch. De klanten wurde ûntfongen troch in gastfrou of -hear en der komt in 'snelbalie'. Fierders is it in iepen romte wurden. "De medewerkers zitten niet meer achter glazen raampjes, het is een open werkplek", seit wethâlder Erik Faber fan Súdwest-Fryslân.