Presintaasje takomstplannen klimaatakkoart

Hielendal kompleet is de presintaasje dus net. Under mear de miljeubeweging hat de hannen fan it ûntwerpakkoart ôflutsen. It akkoart is lang net goed genôch, sizze meardere miljeu-organisaasjes. Konkreet fine se dat der mei it bedriuwslibben - de yndustry -hurdere ôfspraken komme moatte. In lêste gesprek tongersdei mei minister Eric Wiebes oer de striidpunten hat net genôch oplevere, fine se.

"We fine dat dejinge dy't de fersmoarging feroarsaket der úteinlik foar betelje moat. We murken dat de yndustry en de regearing dêr net oan woene", seit Hans van der Werf fan de Fryske Miljeufederaasje. "Sy woene gjin CO2-heffing oplizze en ôfspraken dy't se wol makken, wiene sa sêft dat we sizze: wy sjogge hjir gjin perspektyf yn."