Olde Riekerink mei dûbel gefoel nei NAC Breda

Sportklup Hearrenfean stiet sa krekt foar de winterstop achtste en hat de kwartfinale helle fan it bekertoernoai. Dochs is net alles posityf by Hearrenfean. It fuotbal mei noch wol wat better. "Dat geeft mij een dubbel gevoel. Het is allemaal te wisselvallig en dat moet er uit." Hearrenfean spilet sneon de lêste wedstriid foar de winterstop tsjin NAC Breda.