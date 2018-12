Kom net nei de gemeente, de gemeente komt nei jo!

It idee foar de nije wize fan gearkommen is ôfsjoen fan ferskate oare gemeenterieden. Sa wurdt der op inselde wize wurke yn Meppel, mar ek foar in part yn Smellingerlân. "We hawwe by ferskate gemeenten del west om te sjen wat foar ús wurket." sa seit foarsitter Matthijs Sikkes-Van den Berg fan de wurkgroep dy't de nije wurkwize betocht hat.

"We woene it benammen dúdliker meitsje foar de ynwenners, wat der no krekt bard yn de gemeenteried, mar ek woene we wat mear echt yn petear reitsje. Yn de âlde situaasje koene minsken wol ynsprekke yn de kommisjegearkomsten, mar dat wie allegearre hiel formeel. It moat wat losser."