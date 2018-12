Piet van Dijk leit nei njoggen moanne boargemastersfunkje del

Yn maaie melde de boargemaster him siik fanwege 'problemen yn de priveesfear'. No erkent Van Dijk dat it net matchte mei de oare kolleezjeleden en dat dy sitewaasje him siik makke. De ôfrûne moannen is him dúdlik wurden dat de kâns om as boargemaster yn dizze gemeente te slagjen der eins net mear is.

"Dan kom je ta de konklúzje dat it better is dat dêr in oar sit", seit er. Piet van Dijk is bot teloarsteld, mar seit grif op 'e nij in kâns te weagjen earne oars as boargemaster oan de slach te kommen.