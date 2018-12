Jild foar in ferskaat oan Fryske kultuer- en natuerprojekten

It Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jout goed 80.000 euro subsydzje oan 33 kultuer- en natuerprojekten yn de provinsje. Sa krijt de Afûk twatûzen euro foar de publikaasje fan it stripboek 'Fete' troch striptekener Skelte Braaksma. It is in stripferhaal oer de striid tusken de Skieringers en de Fetkeapers yn de midsiuwen, mei de Fryske frijheid as belangrykste ynset.