Terp fan Boalsert wurdt al mear as tûzen jier bewenne

"Voor de tiende eeuw werd het gebied al wel gebruikt", sa seit gemeentlik archeolooch Yvonne Boonstra, fan de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat is neffens har te sjen oan de fertrape grûn. Dêrmei is dit wol in âld stik fan Boalsert, mar noch lang net it âldste. Dat leit in stikje fierderop by de Martinitsjerke. Dêr waarden by earder ûndersyk fynsten dien dy't rom twatûzen jier âld binne.

By it ûndersyk binne neist de terp ek fûneminten oan it ljocht kaam fan huzen, in tsjerke en wetterputten. Neffens de gemeentlike archeolooch hawwe se troch de fynsten in folle dúdliker byld fan hoe't Boalsert har ûntwikkele hat.