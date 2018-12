Dokumintêre WAD oer it Waadgebiet beleanne mei Gouden Film

Mear as hûnderttûzen minsken hawwe yntusken de film WAD fan dokumintêremakker Ruben Smit sjoen yn de bioskoop. De dokumintêre oer it unike ekosysteem fan it Waadgebiet krige tongersdei dêrfoar ek in Gouden Film. Dy priis wurdt útrikt as in film yn de bioskoop it oantal fan hûnderttûzen besikers lûkt.