Kultuersektor makket ynhelslach: "Fryslân is noch fris en orizjineel"

"Maken maken maken"

Marleen Nagtegaal is skriuwster en wurket as literatuerprogrammeur foar it Explore the North. Se is oardel jier lyn fanút Grinslân nei Fryslân ferhuze. Se sjocht kânsen yn Fryslân, mar sjocht it ek as in missy om de kommende tiid troch te pakken. Neffens har is elkenien yn dit kulturele haadstêdjier wekker wurden, mar is der noch in soad wurk te fersetten. "Er is nog een groot gat na de opleiding. Je bent klaar en dan? Het is belangrijk om meters te maken."

Se fynt dat der yn Fryslân folle mear makke wurde moat. "De makers staan te springen, maar veel geld gaat naar instituten en het behoud van taal en cultuur in plaats van het ontwikkelen en het maken van nieuwe dingen."

Marleen is belutsen by festival Explore the North, dat dwaande is om ek in produksjehûs te wurden.