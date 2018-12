HEA! ofskiedskonsert fan de Paus fan Ljouwert

Evert Boersma fynt dat it moai west hat, en hâldt op mei sjongen en spyljen foar publyk. Boersma, better bekend as 'de Paus fan Ljouwert', trede geregeld op yn Boalsert, yn de Primera-winkel fan syn freon Niels Engelmoer. Dêrom is dat ek it plak dêr't 'de Paus' syn ôfskiedskonsert hâldt.