Wat oars mei de krystdagen: it krystresept fan Masterkok Albert Kooy

Yngrediïnten hite bliksem baltsjes

100 g ierappels

50 gr Elstar

50 gr Goudreinen

10 gr. boerebûter

sâlt

aaidjerre

2 aaiwiten

cornflakes panearmoal (cornflakes yn de keukenmasine fyn draaie)

Oanwizings Sied de ierappel gear en meitsje hjir puree fan. Bring op smaak mei sâlt en mjuks it mei de aaidjerre.

Skyl de apels en snij dizze yn fine brunoise. Gear de apels yn boerebûter. Mjuks de puree mei de apel en meitsje op smaak. Helje de boltsjes troch it aaiwyt en it cornflakespanearmoal. Frituer it in minútsje.

Yngrediïnten foar Bitepickles

400 g seane reade bytsjes

0,5 el gembersjerp

1 ytleppel natuerjittik

20 g snippere selotsjes

biezelok

piper en sâlt

Oanwizingen

Snij de seane reade bytsjes yn partsjes fan 2 sm by 2 sm. Mjuks de gembersjerp mei de jittik. Mjuks hjir de bytsjes en de selotsjes trochhinne. Bring op smaak mei piper en sâlt. Bestrui it mei fyn sniene biezelok.

Yngrediïnten foar hasjee fan shii-take

350 g snippere sipel

100 g palmsûker

150 g shii-take

5 laurierblêdsjes

1 dl wetter

1 dl soajasaus

1 ytleppel ierdappelsetmoal

Oanwizingen

Bring de sipel, palmsûker, laurierbledsjes yn it wetter mei de soajasaus oan it sieden. Lit it 15 minuten trochsiede, dêrnei silje en kâld bewarje= hasjee ketjap.

Snij de shii-takes yn plakjes en helje se troch it ierappelsetmoal. Frituer de shii-takes op 180°C, oant se ferkleurje. Lit se dêrnei útlekke op in stikje keukenpapier. Foar it ôfmeitsjen fan it gerjocht de shii-takes frituere oant se krokant binne. Yntusken trije ytleppels fan de saus yn in koekpanne ferwaarmje, en krekt wat ynsiede litte. Dan de shii-takes út de frituer helje en wer goed útlekke litte, dêrnei mei de hasjee ketchup glasearje.

Yngrediïnten foar apelsmotssjelei

500 g Elstar

250 g Granny Smith

20 cc sitroensop

50 g sûker

40 g wetter

2 g sâlt

8 g agar agar

Oanwizings

Sied alle yngrediïnten útsein de agar agar gear yn in panne. Draai de apels dan fyn yn in keukenmasine. Doch dêr de agar agar by, en draai alles noch in kear goed trochinoar, en silje de apelpuree.

Garnituer

Jonge frisse slaadbledsjes

Bledsjes fan de biten

Túnkrûden lykas dragon, biezelok en piipkrûd

Servearje

Frituer de baltsjes, en glasearje de shii-take. Yntusken de apelgelei op de pannen spuitsje, lis hjirop de bitepickles, de hite bliksem baltsjes en de shii-take, garnearje mei jonge slablêden en túnkrûden.