Unike bylden: Omrop Fryslân sjocht mei by in iepen hertoperaasje

In goed wurkjende keten

In operaasje docht in sjirurch net allinnich, seit John. "De hele keten moet goed zijn. Niet alleen de chirurg, maar ook de verpleging, intensive care en de anesthesie. Iedereen heeft zijn eigen rol in de operatie en dat werkt alleen als iedereen elkaar kan aanspreken op momenten dat het minder goed gaat."

Dêrom folget Omrop Fryslân ek Eelkje Strikwerda. As ferpleechkundige is se in soarte fan regisseur fan de soarch rûnom in pasjint. Wat de pasjint oan soarch nedich hat, wat it ek is, regelet Eelkje. Yn july ferline jier is Eelkje ôfstudearre. "En fan it begjin ôf oan hat it hert letterlik in plakje yn myn hert krigen. It is sa'n wichtich orgaan, dat yn ferbining stiet mei it hiele lichem. Dat fyn ik sa bysûnder."