Frijspraak foar SC Twizel nei dug-outdrama

Dêrby kaam fjouwer-en-in-heal jier lyn de 10-jierrige Yrsa de Bruin om it libben en rekken fiif oare bern ferwûne.

De dug-out hie by in stoarm it jier dêrfoar grutte skea oprûn en stoartte yn by in grut skoalkuorbaltoernoai, doe't der in groep bern opklommen wie.

"Het was voor de sportclub niet voorzienbaar dat de dug-out in zo'n slechte staat zou verkeren dat deze zou instorten", seit de rjochtbank. It wurdt de klup minder swier oanrekkene omdat sy in amateurklup binne en gjin profesjonele organisaasje. De neibesteanden hawwe teloarsteld reagearre op de útspraak. Sy hawwe it Iepenbier Ministearje frege om yn heger berop te gean.