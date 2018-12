Artikel 1 fan de grûnwet krijt in plakje yn it Provinsjehûs

Steatelid Dorrepaal fynt dat artikel sa wichtich dat it neffens him ek in plak fertsjinnet yn it provinsjehûs yn Ljouwert. "Artikel 1 vraagt om actief onderhoud. Het is belangrijk om het er over te hebben en na te gaan of iedereen wel echt gelijke kansen bij jouw bedrijf of jouw organisatie krijgt, ongeacht leeftijd, handicap, kleur of geloof", seit in tige motivearre Dorrepaal. Syn foarstel waard stipe troch in grutte mearderheid fan Provinsjale Steaten, mei útsûndering fan de PVV en de FFP.

Hoe't Artikel 1 yn it Provinsjehûs der krekt út komt te sjen wurdt takommend jier bepaald. It is de bedoeling om dêr in Fryske keunstner by yn te skeakeljen.