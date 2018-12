Fytster slim ferwûne nei oanriding mei auto yn Wolvegea

De frou waard yn it tsjuster fan efter oanriden troch in 46-jierrige automobilist út Wolvegea. Doe't de plysje oankaam, lei de fyts ûnder de foarkant fan de auto, wilens it slachtoffer op de dyk efter de auto lei. Se is nei alle gedachten oer de auto flein.

Sjoen de ferwûningen fan de frou waard de traumahelikopter oproppen. It slachtoffer is nei it sikehûs UMCG yn Grins brocht. De automobilist ferklearre dat hy de fytster net sjoen hat. De plysje siket út wat der krekt bard is. De dyk wie om dy reden tydlik diels ticht.