Fyftich ûntslaggen by Hartman yn Seisbierrum

De ûngefear 140 meiwurkers fan it bedriuw krije no moandei fan de lieding te hearren wa't yn jannewaris bliuwe mei en wa net. Guon fan harren wurkje al mear as tweintich jier by Hartman.

De firma Hartman waard yn de maaitiid fan 2017 oernommen troch The Fruit Farm Group út België. Sûnt dy tiid draait it bedriuw mei miljoeneferlies. Ynkrimping is neffens de direksje nedich om te oerlibjen.

Neffens ferskate meiwurkers fan Hartman hie de troch The Fruit Farm Group oanstelde lieding ûnfoldwaande kennis fan it telen fan komkommers en binne der in soad flaters makke. Doarpsbelang Seisbierrum is op de hichte fan it minne nijs by Hartman en neamt it massa-ûntslach "in mokerslach foar it doarp".