Bedriuwen yn Fryslân sykje hurd nei personiel troch florearjende ekonomy

De Nederlânske regio mei de grutste personielstekoarten is de Zaanstreek. Dêr jout mar leafst 36 persint fan de bedriuwen oan dat se behindere wurde troch in tekoart oan personiel. Yn Flevolân binne de personielstekoarten it lytst; dêr hat mar 16 persint fan de bedriuwen it dreech mei it finen fan genôch arbeidskrêft.

COROP-regio's

It CBS sammelet dizze sifers yn alle Nederlânske COROP-regio's. Dit binne gebieten wêryn't gemeenten gearfoege wurde en dy't brûkt wurde om analyzes meitsje te kinnen fan ferskillen binnen in lân of in provinsje. Yn Fryslân binne der trije fan dy regio's: Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland en Zuidoost-Friesland.

COROP-grinzen kinne ek gemeenten opdiele; sa is bygelyks De Fryske Marren ûnderdiel fan ferskillende COROP-gebieten. Yn dit ûndersyk is dan ek net te sjen hoe grut de problemen yn de ôfsûnderlike gemeenten binne.