MeM is te plak yn Bûtenpost

It pavilioen hat tidens it kulturele jier yn de Prinsentuin stien, dêr't it in ûnderdiel wie fan it Afûk projekt Lân fan Taal. It is de bedoeling dat MeM plak biede sil oan allerhande kulturele aktiviteiten, sei seit de nije eigener Atsje Lettinga, al komt der earst in krystbeam yn te stean. Hoefolle as der foar it houten gebou betelle is, bliuwt geheim.