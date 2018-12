Wurkleazens yn Fryslân bliuwt sakjen; noch wol heger as yn de measte oare provinsjes

Wurkgelegenheid

Lanlik groeide de wurkgelegenheid yn 2017 mei 2,2 persint. Yn Fryslân is it oantal wurksume persoanen yn 2017 mei 1,95 persint tanaam nei 307.800. Yn 2016 wiene dat der noch 301.900. Fan dy wurksume persoanen wurken der foarich jier 65.000 as selsstannige.

It CBS skriuwt dêr yn it rapport it folgjende oer: "De ontwikkeling van het aantal zelfstandigen kan ook gemeten worden ten opzichte van de ontwikkeling van het totaal aantal werkzame personen. In Nederland was 4,5 procent van de toename in werkzame personen een zelfstandige. In Fryslân was dit percentage met 5,4 procent het hoogst."

Yn Fryslân is in fyfde fan de minsken dy't wurkje selsstannige, en dêrmei hat ús provinsje ek it grutste oandiel wurkjende selsstannigen fan it lân.