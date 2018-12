Ried Ljouwert botst mei wethâlder oer soarchplan

De krityk wie net fan de loft. Benammen ek út de eigen koälysje. PvdA-fraksjefoarsitter Lutz Jacobi wie helder: "It plan moat oanpast wurde." Se wol trije oanpassingen. Sa moat der folle mear sjoen wurde nei wat der yn de wiken en doarpen nedich is oan soarch. Ek wol se dat it kolleezje serieus praten giet mei de soarchoanbieders dy't sein ha mei tinke te wollen oer in alternatyf plan. "Het is tijd om pas op de plaats te maken en de maand januari te nemen om na te denken", sei Jacobi. Se wurdt dêryn stipe troch it grutste part fan de partijen.

De eigen partij fan wethâlder Herwil van Gelder, PAL GroenLinks, is milder. Dochs hat ek Femke Molenaar in soad krityk: "Helder is dat dit wat er nu ligt niet goed genoeg is. We willen alles wat er besproken is terugzien in de volgende fase, dat is begin volgend jaar. Nu is er te weinig voor een goed besluit."