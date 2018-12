Jean-Marc van Tol: "Je kunt tegenwoordig beter dichter zijn dan striptekenaar"

Nettsjinsteande kin Jean-Marc van Tol wol fan it tekenjen libje. Hy makket mei John Reid en Bastiaan Geleijnse, de cartoonrige Fokke en Sukke, mei yn de haadrollen in kanarje en in ein, dy't yn ferskate deiblêden en tydskriften ferskine.

Van Tol dielde mei presintator Jacco de Boer hoe't der alle dagen wer in cartoon ta stân komme kin. It binne benammen serieuze saken dy't oanlieding jouwe ta humoristyske situaasjes. Ek hurde grappen wurde dêrby net út de wei gean en Van Tol wurdt troch syn útjouwer gjin beheiningen oplein. Hy hie wolris in grap oer Spinoza út eigen beweging sensurearre. Dy hat er ferfongen troch in grap oer Eisenga, omdat er sa'n soad bewûndering foar him hie. "Want we moeten juist bewondering voor Eisinga hebben. Die heeft echt geweldig werk verricht en verdient geen flauwe grapjes."

Asing Walthaus

Hilarysk wie de bydrage fan LC-sjoernalist Asing Walthaus. Hy hie spesjaal foar IepenUP Live inkelde cartoons fan Fokke en Sukke oerset yn it Frysk. Fryslân is gauris oanlieding ta grappen, sa sei Van Tol. Sa gie de Fokke en Sukke dy't woansdei yn de NRC publisearre wie oer, jawol, it wurd fan it jier: Blokkeerfries.

Wiidweidich waard der woansdeitejûn ek stilstien by it boek dat Van Tol, dy't oarspronklik histoarysk letterkundige is, skreaun hat oer Cornelis Musch, in tiidgenoat fan Johan en Cornelis de Witt. Hy hat it boek opdroegen oan prinses Amalia, dochter fan kening Willem Alexander en keninginne Máxima.

Kening

Van Tol hat by de kening yn de klasse sitten en hat dêrtroch letter noch in pear kear kontakt mei him hân. By ien fan dy gelegenheden hat de kening Van Tol tafertroud dat hy ek mei syn memoires dwaande is en dat dat boek sûnder mis op de Nederlânske merk ferskine sil.