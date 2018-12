Olde Riekerink: "Wij hebben het gewoon niet goed gedaan"

Hearrenfean hie it hast de hiele wedstriid lestich mei de treddedifyzjonist. "ODIN is natuurlijk een ploeg die een sterkte heeft en daar optimaal gebruik van maakt. De hoge ballen, de kracht, de lengte en de inworpen. Dat is voor elke tegenstander lastig, maar wij hebben het gewoon niet goed gedaan", sa seit Olde Riekerink. "Uiteindelijk is het bij bekerwedstrijden een streep trekken en kijken wat het resultaat is. Maar dit is wel iets waar we met de jongens mee aan de slag moeten."

It resultaat is dus de kwartfinale fan de KNVB Beker. De trainer sjocht alfêst foarút nei dat duel. "Ik hoop dat we thuisloten, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. En dan hoop ik dat we daarna nog twee wedstrijden winnen en dan hebben we de beker", seit de trainer.