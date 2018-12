Epke Zonderland grypt neist titel Sportman fan it Jier

Epke Zonderland is op it Sportgala fan it NOC*NSF en de NOS net útroppen ta Sportman fan it Jier 2018. De priis gie nei de Drintske reedrider Kjeld Nuis. Hy wûn op de Olympyske Spelen yn Pyeongchang goud op de 1000 en 1500 meter. Derneist pakte hy in sulveren medalje op it WK Sprint yn Changchun.