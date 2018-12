Cambuur yn achtste finales fan KNVB Beker ûnderút tsjin Fortuna Sittard

Debút foar Etten

It gebrek oan kânsen wie foar trainer René Hake reden genôch om yn it skoft yn te gripen. De oefenmaster helle Kevin van Kippersluis en Kevin Schindler derút en ferfong harren troch Tyrone Conraad en Rutger Etten. Lêstneamde makke dêrmei syn offisjele debút foar de Ljouwerters.

De omsettingen hiene net folle effekt, want ek nei it skoft wie de earedifyzjonist better. De Amerikaanske spits Andrija Novakovich wie in pear minuten nei it skoft tichteby de ferdûbeling fan de Limboarchse foarsprong, mar hy kopte fan tichteby oer de goal. Nei in oere krige spits Karim Rossi in kâns op de lykmakker, mar syn skot miste rjochting en gie neist it doel fan Fortuna.