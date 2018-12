Suzanne Schulting útroppen ta Sportfrou fan it Jier

"Een grote eer"

"Ik vind dit heel erg vet en een grote eer!", wie de earste reaksje fan Schulting. "Ik heb me voorgenomen om niet te gaan huilen, zoals Sjinkie ooit deed." Dêrnei krige se it dochs in bytsje te kwea, doe't se har heit en mem betanke. "Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn. Ik ben wel vervelend geweest, maar uiteindelijk is het allemaal goedgekomen."

Gjin priis foar coach Otter

De coach fan Suzanne Schulting en alle oare shorttrackers, Jeroen Otter, foel net yn de prizen. Otter wennet op It Hearrenfean. Hy naam it by de ferkiezing Coach fan it Jier op tsjin tenniscoach Raemon Sluiter en reedrydcoach Jac Orie. Dy waarden beiden ferkeazen ta bêste sportcoach fan 2018.