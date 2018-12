DNA-keunstwurk ferhuzet nei Friese Poort

It frame hat 96 ramen en in omfang fan 5×5×5 meter. It hat yn it Kulturele Haadstêdjier yn it Stedskantoar stien. Minsken koene in reagearbuiske folje mei in persoanlik ferhaal. Alle buiskes ha in plak krigen yn it keunstwurk en foarmje sa mei-inoar it DNA fan Ljouwert.

Begjin 2019 hellet it bedriuw Mannen van Staal it keunstwurk útinoar. Sy ha earder ek it frame makke. De buiskes wurde bewarre yn it Historisch Centrum Leeuwarden. It frame giet nei it gebou fan ROC Friese Poort oan de Anne Wadmanwei.

Slút perfekt oan by opliedingen

Dêr binne benammen technyske opliedingen. Se sochten dêr nei in nije 'architecturale invulling' foar in wurkpleats. "De staalconstructie van het kunstwerk sluit perfect aan bij het high-tech-karakter van de opleidingen", fertelt arsjitekt Harm Tigchelaar.