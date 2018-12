Postume ûnderskiedings foar KNIL-militêr Marcus Jacob Souisa

It oerlangjen fan de ûnderskiedings waard dien troch boargemaster Jannewietske de Vries. It giet om it Mobilisatie-Oorlogskruis en it Ereteken voor Orde en Vrede. In kollega fan pakesizzer Ralph Lantinga dy't ek militêr is, socht út wat Lantinga syn pake krekt allegearre meimakke hat.

"Ik ben als marinier en met een speciale eenheid van de marechaussee meerdere malen in crisisgebieden geweest. In Bosnië, Afghanistan en Irak. Maar toch kun je die omstandigheden niet vergelijken met wat opa heeft meegemaakt", seit Lantinga. Syn pake festige him nei de oarloch yn Amearika en ferstoar dêr op 4 jannewaris 1989.