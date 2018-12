SC Hearrenfean yn kwartfinale beker nei muoisume winst op ODIN'59

Nei it skoft

De besikers kamen nei it skoft goed út de klaaikeamer. Dat soarge foar inkelde kânsen foar de Friezen en úteinlik ek ta in goal. Hearrenfean kaam dêrtroch yn de 54e minuut op in foarsprong troch in hurd skot fan oanfaller Sam Lammers. Krekt nei de twadde treffer krige Hearrenfean noch twa grutte kânsen fia Vlap en Lammers, mar sy slaggen der net yn om Van Dijk te passearjen.

Mei noch goed tweintich minuten op de klok waarden de amateurs sterker. De treddedifyzjonist krige doe ek in grutte kâns, mar de ynset fan Bormann waard troch ferdigener Lucas Woudenberg fan de line ôf helle. Ek Milo Cremers wie in kertier foar tiid noch ticht by in treffer, mar syn skot gie krekt neist. Yn de 82e minút krige de ploech út Heemskerk de útlêzen mooglikheid foar de lykmakker fia in frije trap op de râne fan de sechstjin, mar Jeffrey Kleijbroek skeat heech oer de goal fan doelman Warner Hahn.