Fjoerwurkstandert Empatec goedkard, mar dochs net yn de ferkeap

Twa wike lyn gie der in partij fan 70.000 standerts nei de âldizerbult, omdat se ôfkard waarden. Der drige in tekoart oan de ferplichte standerts. Sosjale wurkfoarsjenning Empatec sprong yn it gat. Se ûntwikkelen yn in pear dagen tiid in standert. De standert waard goedkard, mar úteinlik wie it krekt te let.

De brânsj fan fjoerwurkhanlers hie sels yntusken ek wer in standert makke. Spitich foar de wurkfoarsjenning, mar se binne wol tige grutsk op it feit dat se as earsten in goed alternatyf foar de ôfkarde standerts hiene. Earder diene se dat mei snieskowers. Dat wie wol in sukses. It bedriuw hopet dat der dochs noch in merk komt foar harren standerts.