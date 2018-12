LIVE: Jean-Marc van Tol yn IepenUP

Hoe stiet ús lân derfoar? Is der ôfstân tusken wat der écht bart en wat der yn de media toand wurdt? En kin in cartoon ea ferbean wurde? Oan de hân fan cartoons, fideofragminten en de aktualiteit wurdt it antwurd op dat alles socht.



Fierder komt it 25-jierrich bestean fan Fokke en Sukke oan bar, striptekenjen yn it algemien en it keningshûs. Ek Asing Walthaus komt del. Hy hat tal fan Fokke en Sukke's ferfryske. De poëzy komt fan de stedsdichter fan Grins: Lilian Zielstra en de muzyk fan rapper Louis Pedro.