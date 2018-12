Linda Terpstra troch Opzij ferkeazen ta ien fan meast ynfloedrike froulju

De ferkiezing bestiet út tsien kategoryen en wurdt makke om it wurk fan froulju better sichtber te meitsjen. Fier sjocht de útslach as in komplimint foar har bestjoersfoarsitter. De ynstânsje is foaral bekend troch de opfang fan famkes dy't it slachtoffer binne fan geweld en misbrûk. Sûnt febrewaris is der lykwols ek in fergelykbere opfang- en behannellokaasje foar jonges.