Soarchoanbieders wrakselje mei nij plan foar sosjaal domein

De partijen wolle oant ein jannewaris nimme om te kommen ta in konvenant. Dêrnei soe der, yn gearwurking mei oare partijen en de gemeente, in útwurke foarstel komme kinne. Ljouwert hat al langer tekoarten op de soarch. Om dy op te lossen woe it nije kolleezje de soarch oars ynrjochtsje, troch de komst fan ien grutte soarchalliânsje. It moat dêrtroch folle minder burokratysk wurde en ek wurdt in berop dien op frijwilligersorganisaasjes.

Gjin dúdlike fisy

It moat der ek foar soarchje dat minsken makliker holpen wurde. Ferline wike makken de ferskate soarchoanbieders yn Ljouwert al dúdlik dat se neat sjogge yn de plannen. Der mist in dúdlike fisy, wie de krityk fan direkteur-bestjoerder Sjoerd Tolsma fan soarchoanbieder Amaryllis.

Jûn praat de gemeenteried fan Ljouwert fierder oer it ûnderwerp.