Rubryk Frysk Film Archief: Vera en Ed Tietjens

Yn de jierren 60 en 70 binne se de wichtichste filmmakkers fan Fryslân: Vera en Ed Tietjens út Drachten. It stel pionieret op it mêd fan de 9,5 milimeter film. In minder populêre film, mar dêrtroch ekstra bysûnder. Krekt sa bysûnder as de relaasje tusken Vera en Ed. It film meitsjen stie sintraal yn harren libben dêrom hat Syds Wiersma fan it Fries Film Archief harren materiaal útsocht foar Fryslan Hjoed.

Prizen

Vera en Ed troffen mekoar yn de jierren 50. "Ed was toen 24 jaar en ik 18. Hij was altijd al bezig met films maken. Vooral tekenfilms en animatie. Hij vond het geweldig en kreeg er zelfs ook prijzen mee."

Vera holp har man ek faak as hy mei syn hobby dwaande wie, mar neffens har die er it seker net altyd goed. "Ik had op het gegeven moment zo veel commentaar op hem dat hij zei: 'waarom ga je zelf niet gewoon films maken als je zo veel commentaar op mij hebt?'. Zo ben ik begonnen met films maken."