Nyck de Vries racete himsels dit seizoen in pear kear nei it poadium fan de Formule 2, mar der wiene ek wykeinen mei in soad maleur. Dochs wist koereur Nyck de Vries fan Twellingea in fjirde plak te heljen yn it einklassemint. In moai risseltaat, al wie it krekt nét genôch foar in oerstap nei de Formule 1.