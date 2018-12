Langer ûndúdlikens; iishockeyhal UNIS Flyers by Thialf kin noch net iepen

De proef waard dien om te sjen oft de konstruksje foldocht oan de wetlike easken, mar de feiligens kin dus net garandearre wurde. Boargemaster Tjeerd van der Zwan fan Hearrenfean: "Die proef heeft een situatie als een zware storm of rukwind gesimuleerd. We dachten: de beweging in het dak zal wel meevallen, want uit theoretische modellen bleek dat het dak dat aan zou kunnen. Maar in de praktijk blijken er toch meer vervormingen te zijn in het dak, dan wat we bedacht hadden. Dus dan is de situatie niet veilig."

Hal stabyl meitsje

"Nu moeten we kijken of er mogelijkheden zijn om op een andere manier de hal stabiel te maken", seit Van der Zwan. "We hebben constructeurs de opdracht gegeven om de komende dagen alle scenario's op een rij te zetten en ons dan te laten weten wat de mogelijkheid is om de stabiliteit wél te verkrijgen, tegen aanvaardbare kosten en een aanvaardbare termijn."

Oant dy tiid mei der nammentlik gjinien de hal yn. En dus kinne de iishockeyers fan de UNIS Flyers en ek jeugdspilers der net terjocht.