Provinsje beslút noch net oer nij Cambuurstadion: guon stikken ûntbrekke

Gemeente hâldt fol

De gemeente Ljouwert hâldt fol dat de relevante stikken oer de nijbou fan it Cambuurstadion nei de provinsje stjoerd binne. It provinsjebestjoer hat de stikken beslist krigen. Dat seit in wurdfierder fan de gemeente Ljouwert. Neffens de gemeente leit de fout dus by de deputearren, en net by de gemeente.