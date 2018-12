Bert Middel, âld-boargemaster fan Smellingerlân, is beneamd ta lid fan de ried fan kommissarissen fan wurkfoarsjenningskip Caparis. Middel is no dykgraaf fan it Drintsk-Grinslanner wetterskip Noorderzijlvest. Hy is beneamd op foardracht fan de ûndernimmingsried.