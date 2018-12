Ungelok by Terwispel soarget foar opûnthâld op A7

Oarsaak fan it opûnthâld wie in ûngelok dêr't meardere auto's by belutsen wiene. Hoe't it ûngelok barre koe, is noch net bekend. Wol is dúdlik dat der gjin minsken by ferwûne rekke binne.

Troch sjoggers nei it ûngelok fûn der ek yn de oare rjochting in ûngelok plak. Ek dêrby is nimmen ferwûne rekke. It opûnthâld dat troch dat ûngelok ûntstie, wie samar wer foarby.