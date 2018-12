Ykema seit dat Pluijmers him begeliede woe by it brûken fan anaboale steroïden. Beide reedriders sizze dat se net op it oanbod fan de dokter yngean binne. Pluijmers sels ûntkent. De KNSB is skrokken en kart it ôf, mocht it ferhaal wier wêze.