Tûzenen hantekens foar petysje tsjin sânwinning Iselmar

Sa soe it winnen fan sân foar lûdsoerlêst soargje kinne en soe it skealik wêze foar de natuer. De petysje wurdt ek stipe troch in grut tal organisaasjes, sa as It Fryske Gea en Natuurmonumenten.

It Limboarchske bedriuw Royal Smals wol de kommende tritich jier sân helje út de Iselmar, mar moat noch grien ljocht krije fan de gemeente De Fryske Marren. De gemeenteried hat it beslút lykwols útsteld oant jannewaris takom jier.