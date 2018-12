Trije Fryske derby's yn tredde ronde distriktsbeker

De sneonsploech fan Snits Wyt Swart spilet thús tsjin BCV en in oare Fryske derby is SDS tsjin SC Twizel. Ek Drachtster Boys moat tsjin in Fryske tsjinstanner, mar sy witte noch net tsjin wa. Dat wurdt Harkemase Boys 2 of Be Quick Dokkum.. Dy ploegen spylje takom sneon noch tsjininoar yn in tuskenronde.

De heechst spyljende Fryske ploech yn it bekertoernoai is Bûtenpost. De sneonshaadklasser moat yn de tredde ronde tsjin sneinshaadklasser Achilles 1894.