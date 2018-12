Sprinterferfier tusken Ljouwert en Zwolle mooglik nei oare ferfierder

Bettere ôfstimming mei busferfier

It buro Twynstra Gudde hat ûndersyk dien nei it útbesteegjen fan de sprintertsjinsten. Neffens har kinne oare ferfierders in kompleter pakket oanbiede as de NS. Boppedat ferwachtsje se dat de oansluting mei it busferfier dan better ôfstimd is.

Arriva wol al langer dat de trajekten iepensteld wurde. Arriva-baas Anne Hettinga wol dat der mear treinen yn 'e oere ride op it trajekt. Yn 2005 krige Arriva ek al it trajekt Ljouwert-Grins tabedield.