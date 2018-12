Frou frijsprutsen fan stellen Frânske bulldog út Wurdum

In 39-jierrige frou dy't in Frânske bulldog stellen ha soe út in hûs yn Wurdum, is tiisdei frijsprutsen. De frou komt út Soesterberg. Se waard derfan fertocht dat se de hûn yn april sûnder tastimming en mei geweld meinommen hie. Mar neffens de rjochter wie der net genôch bewiis.