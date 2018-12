Kurator Fries Museum is nije direkteur Mondriaanfûns

Eelco van der Lingen, dy't no noch konservator is by it Fries Museum yn Ljouwert, wurdt mei yngong fan 1 maart direkteur fan it Mondriaan Fonds. Dat is it Nederlânske stimulearringsfûns foar byldzjende keunst en kultureel erfgoed. By it Fries Museum hâldt Van der Lingen him sûnt april ferline jier dwaande mei hjoeddeiske en moderne keunst.