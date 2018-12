Friezinne leit misbrûkskandaal yn Brazilië bleat

Se hat no efkes rêst, al is dy relatyf want it is noch drok yn har holle. Zahira Lieneke Mous bekomt feilich by har heit en mem fan de hektyk dy't se feroarsake hat yn Brazilië. De koreografe hat dêr op de nasjonale telefyzje ferteld oer seksueel misbrûk troch de ferneamde spirituele genêzer Joao Texeira de Faria. Dêrnei stie it hiele lân op de kop, mear as fiifhûndert froulju hawwe yntusken melding dien fan misbrûk. De plysje hat de goeroe snein oppakt.

Traumatysk

It misbrûk barde fjouwer jier lyn. Zahira Lieneke Mous socht help foar it ferwurkjen fan trauma's fan eartiids. Se hat as lyts famke in traumatyske seksuele ûnderfining meimakke en se is ek nochris yn Ljouwert ferkrêfte doe't se njoggentjin wie. Se besocht De Faria yn syn doarp, dêr't in soad minsken op ôfkamen op syk nei genêzing. "Mar op in dei gong it mis. Wy wiene mei in grutte groep, mar hy naam mei apart foar in priveesesje. Dat fûn ik nuver. Dêrnei binne der dingen bard dy't ik leaver net fertel, dat is te dreech, dat rekket my noch hieltyd te bot."