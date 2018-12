Boete ûnder betingst foar âlde jildkistke-dief

De fertochte sei dat se in kistje socht om tee yn te dwaan, mar de offisier fan justysje leaude dat net. Dan wie se by in make-up kream oan it ferkearde adres. Boppedat hie in tsjûge sjoen dat de frou in wike earder ek al besocht hie in jildkistke út in merkkream te stellen.

Fanwege de hege leeftiid fan de fertochte en omdat de frou kwealik jild om hannen hat, lei de rjochter in boete ûnder betingst op.