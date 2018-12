Twadde Keamer nimt petysje Ried fan Fryske Beweging yn ûntfangst

'Plysje' op plysje-auto's

"De tekst 'plysje' op de politieauto's in Fryslân, daar is GroenLinks zeker niet op tegen", sei Isabelle Diks nei ôfrin. De politika sei ek dat se it 'mar nuver' fynt dat guon skoalbestjoeren yn Fryslân it Frysk gjin plak jouwe op it lesroaster, wylst it Frysk wol in ferplicht fak is. "Ik zou me goed kunnen voorstellen dat we daar een rondetafelconferentie over organiseren om vast te stellen wat precies het probleem is."

Geart Benedictus hold de Twadde Keamerleden foar dat 'in mearderheid fan de Friezen in analfabeet is in eigen taal'. "De nieuwe bestuursafspraak tussen Rijk en provincie lost dat probleem niet op."

Mei de provinsje hat ek it Ryk in soarchplicht as it giet om it ûnderwiis fan it Frysk, sei Benedictus yn de steatepassaazje fan it Twadde Keamergebou.