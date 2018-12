Aris hat no ek in ferfanger foar Johnny Williams

Yn jannewaris rekke Anderson blessearre oan syn ankelbannen, dêrtroch miste er de lêste twa moanne fan syn kolleezjejierren. Hy is no wer hielendal fit. Darian Anderson slút him nei de krystdagen oan by Aris, as alle papiereboel rûn is.

Anderson is oanlutsen as ferfanger fan Johnny Williams. Dy hie Aris frege om syn kontrakt te ûntbinen, fanwege in slepende blessuere.