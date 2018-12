Sikehûspasjinten dogge alternative Alvestêdetocht

Under begelieding hawwe 40 pasjinten meidien. Ien fan harren die dat neidat hy it ôfrûn wykein in hertynfarkt hân hie. De man hat de echte Alvestêdetocht ek riden. Foldwaande beweging is wichtich, sa sizze de inisjatyfnimmers. Wa't twa wiken lang yn in sikehûs leit, kin wol de helte oan spierkrêft ferlieze.

'Mear organisearje'

En dat betsjut dat minsken nei de opname thús in soad dwaan moatte om de kondysje wer safier te krijen dat sy alles wer kinne. Fysioterapeuten en diëtisten besykje dat foar te kommen en wolle mei mear fan dit soarte 'sporteveneminten' organisearje.