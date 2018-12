"Soarchplan Ljouwert moat werom nei de tekentafel"

Ljouwert hat in probleem as it giet om de soarch. Al jierren binne der tekoarten. Om dy op te lossen woe it nije kolleezje de soarch oars ynrjochtsje. It moat folle minder burokratysk wurde en ek wurdt in berop dien op frijwilligersorganisaasjes. It moat der ek foar soarchje dat minsken makliker holpen wurde. Dat útgongspunt is noch hieltyd goed en bliuwt fan belang foar de takomst, sa fynt kolleezjepartij PAL/GroenLinks.

Riedslid Femke Molenaar: "Het idee in de plannen is dat je de professionals in de zorg meer vrijheid geeft. Dat ze niet ieder half uur meer hoeven te verantwoorden. Dat is een behoorlijke omslag die gemaakt moet worden. Maar wel één die gemaakt dient te worden om geld te besparen."